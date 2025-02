Alcaraz elogia Fonseca após título e responde sobre possível duelo: 'Logo'

O tenista espanhol Carlos Alcaraz elogiou João Fonseca em uma postagem em rede social. O brasileiro venceu Francisco Cerundolo, da Argentina, por 2 sets a 0 (6-4 e 7-6), neste domingo (16), e garantiu o título do ATP 250 de Buenos Aires.

Impressionante, João. Parabéns Alcaraz, em rede social

O que aconteceu

Carlos Alcaraz é o terceiro melhor do mundo. Atualmente, ele está atrás do alemão Alexander Zverev e do italiano Jannik Sinner, líder do ranking, que está suspenso por doping por três meses.