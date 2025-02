Ypiranga x Grêmio: horário e onde assistir ao jogo pelo Gauchão

O Grêmio visita o Ypiranga neste sábado (15), às 16h30 (de Brasília), no Colosso da Lagoa, em Erechim, pela 8ª rodada do Campeonato Gaúcho.

Onde assistir ao vivo? O Premiere (pay-per-view) transmite o jogo. O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Grêmio lidera o Grupo A com 14 pontos. O Ypiranga é o terceiro colocado do Grupo B, com 12 somados.