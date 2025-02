UFC Vegas 102: onde assistir e card completo do evento Cannonier x Robocop

O UFC Vegas 102 acontece neste sábado (15), a partir das 18h (de Brasília). O evento será transmitido pelo UFC Fight Pass e pelo canal do UOL Esporte no YouTube.

Onde assistir o UFC Vegas 102?

A transmissão na íntegra do evento pode ser acessada por assinantes do UOL Play no UFC Fight Pass — com planos a partir de R$ 24,90/mês.

As três primeiras lutas serão exibidas gratuitamente. O canal do UOL Esporte no YouTube fará a transmissão a partir das 18h (assista acima).