Transmissão ao vivo de Osasuna x Real Madrid: veja onde assistir

Osasuna e Real Madrid entram em campo hoje (15), às 12h15 (de Brasília), no El Sadar, em Pamplona (ESP), em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol.

Onde assistir ao vivo? ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Real Madrid lidera a competição com 50 pontos, um à frente do Atlético de Madrid e dois à frente do Barcelona. Na última rodada, a equipe merengue empatou em 1 a 1 com o vice-líder.