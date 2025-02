Transmissão ao vivo de Inter x Monsoon pelo Gauchão: veja onde assistir

Monsoon é o segundo colocado do Grupo C, com sete pontos. O clube, no entanto, não tem mais chances de avançar à próxima fase.

O Inter venceu o São Luiz por 3 a 1 no último compromisso. O Monsoon ficou no empate em 1 a 1 com o São José.

Internacional x Monsoon - Campeonato Gaúcho