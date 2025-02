Transmissão ao vivo de Atlético-MG x Tombense pelo Mineiro: onde assistir

A equipe do técnico Cuca também fez 16 pontos, mas ficou atrás do Tombense por ter uma vitória a menos. O Atlético está invicto, com quatro vitórias e quatro empates.

O Tombense fez a melhor campanha da primeira fase. O Valente de Tombos também foi o que mais venceu: cinco triunfos, um empate e duas derrotas.

Atlético-MG x Tombense -- Campeonato Mineiro