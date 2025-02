Onde vai passar Flamengo x Vasco pelo Carioca 2025? Como assistir ao vivo

O Rubro-Negro superou o Botafogo no meio de semana. O confronto marcado por tumulto e agressões após o apito final terminou em 1 a 0, com gol marcado pelo zagueiro Léo Ortiz.

O Vasco quer voltar a vencer para seguir no G4. No último compromisso, o Cruz-Maltino empatou em 0 a 0 com o Sampaio Corrêa.

Flamengo x Vasco -- Campeonato Carioca