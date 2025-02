Rival de Fonseca já perdeu decisão em casa e caiu para brasileiro; conheça

O argentino Francisco Cerundolo é o último rival do brasileiro João Fonseca no ATP 250 de Buenos Aires. Os dois jogam na Quadra Guillermo Vilas, a partir das 16h (de Brasília) deste domingo (16), pela final do torneio.

Quem é ele?

Francisco Cerundolo é o número 28 no ranking da ATP e melhor atleta da Argentina na lista. Nascido na capital do país, ele tem 26 anos — oito a mais do que o adversário na decisão. Os dois nunca se enfrentaram em torneios da principal organização de tênis do mundo.

O rival de Fonseca, que jogará em casa, soma três títulos na carreira: o ATP Bastad (2022), o ATP de Eastbourne (2023) e o ATP de Umago (2024).