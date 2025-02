João voa na Argentina enquanto favoritos europeus detonam quadra e torcida

O brasileiro João Fonseca virou a sensação do ATP 250 de Buenos Aires ao chegar à semifinal derrubando três tenistas argentinos. Enquanto isso, os dois europeus que eram franco favoritos ao torneio foram eliminados e se despediram com críticas à quadra e ao comportamento da torcida local.

Clima de Libertadores no tênis argentino

O dinamarquês Holger Rune, cabeça de chave número 2, alfinetou a qualidade do saibro depois de ter caído nas oitavas. O tenista, atual 12º do ranking, perdeu para o argentino Mariano Navone. Monossilábico após a eliminação precoce, o europeu reclamou da quadra e disse que não sabe se voltará ao país na edição do ano que vem. Alegando problemas físicos, também desistiu de participar do Rio Open, que começa neste final de semana.