Fonseca x Djere: onde assistir à semi inédita de João em Buenos Aires

João Fonseca volta à quadra em Buenos Aires a partir das 16h (de Brasília) deste sábado (15) para a sua primeira semifinal de um torneio ATP. O fenômeno brasileiro encara o sérvio Laslo Djere.

A partida será transmitida ao vivo e com exclusividade no streaming Disney+. O UOL acompanhará em tempo real, fazendo um ponto a ponto do duelo.

João protagoniza o segundo evento do dia na quadra Guilermo Vilas e, por isso, sua confronto não começa antes das 16h. O primeiro jogo, pela semi das duplas, está marcado para começar às 13h30.