Fonseca supera vacilo e dores e alcança primeira final de ATP na carreira

Faltava um game para João Fonseca (#99 do mundo) alcançar a primeira final de ATP de sua carreira, mas o carioca de 18 anos não conseguiu confirmar o serviço que precisava e levou a virada no segundo set. Na parcial decisiva, João ainda sentiu dores abdominais, mas encontrou uma maneira de deixar para trás o vacilo e e desconforto. Com uma reta final espetacular, o brasileiro derrotou o sérvio Laslo Djere (29 anos, #112 do mundo) por 7/6(3), 5/7 e 6/1 no ATP 250 de Buenos Aires e finalmente marcou seu lugar na final do torneio.

Com o resultado, Fonseca adicionou alguns parágrafos à já impressionante lista de feitos precoces no circuito mundial. Aos 18 anos e 5 meses de idade, ele agora é o mais jovem brasileiro em uma final de ATP na Era Aberta (a partir de 1968); o mais jovem sul-americano em uma final de ATP desde José Acasuso (18 anos e 4 meses) em Buenos Aires/2001; e o mais jovem finalista de um ATP no saibro desde Carlos Alcaraz em Umag/2021.

João Fonseca comemora ponto em jogo contra Laslo Djere Imagem: Marcelo Endelli/Getty Images

Em busca de seu primeiro título de nível ATP como profissional, o carioca espera a segunda semifinal do torneio argentino, que terá o tenista da casa Francisco Cerúndolo (#28) contra o espanhol Pedro Martínez (#41).