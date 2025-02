Filipinho se choca com fotógrafo em onda e sai revoltado: 'Fod* essa merd*'

O bicampeão mundial Filipe Toledo se revoltou após ter sido atrapalhado por um fotógrafo durante sua bateria nas oitavas de final da etapa de Abu Dhabi da WSL (Liga Mundial de Surfe), contra o japonês Kanoa Igarashi.

O que aconteceu

O surfista se chocou com o fotógrafo brasileiro Thiago Diz após acertar um aéreo no final de sua segunda tentativa de direita. Filipinho precisava de um 10 combinado para passar à frente no placar, mas teve sua finalização interrompida. Ele caiu para evitar bater de frente com o fotógrafo, que estava no meio de seu caminho na onda e se abaixou para não ser atropelado.

Filipinho ficou transtornado, reclamando muito na água enquanto o fotógrafo se lamentava. As quilhas da prancha se quebraram após o contato com o equipamento do fotógrafo. Visivelmente transtornado, o surfista seguiu para sua segunda tentativa de esquerda.