Nº 1 do Brasil no badminton relata drama no México: 'Preso sem comunicação'

Veja nota da CBBd emitida na manhã de quarta-feira

"A Confederação Brasileira de Badminton (CBBd) lamenta informar que o atleta Ygor Coelho não poderá representar o Brasil na Copa Pan-Americana por Equipes de 2025, competição que ocorre no México a partir desta quinta-feira (13).

Ao desembarcar no México na quarta-feira (12), o jogador foi detido pelas autoridades locais por problemas com o visto de entrada. Ygor ligou para o Marco Vasconcelos, técnico da seleção brasileira de Badminton, que imediatamente acionou José Roberto Santini Campos, presidente da entidade.

Ciente da situação que o jogador estava vivendo, a CBBd iniciou ações para tentar solucionar a questão e auxiliá-lo, inclusive junto ao Comitê Olímpico do Brasil (COB) e à organização da Copa Pan-Americana, via presidente da Confederação Mexicana e Pan-Americana de Badminton. Por fim, a CBBD também acessou a Embaixada Brasileira na Cidade do México, que explicou que o atleta seria deportado como forma de cumprir a legislação do país-sede do campeonato.

Inicialmente, Ygor Coelho saiu de Billund, na Dinamarca, em aéreo emitido pela Confederação, e foi para Amsterdã, de onde seguiu para a Cidade do México. Segundo a legislação local, para entrar no país a pessoa precisa preencher um dos pré-requisitos a seguir: visto americano válido, visto canadense presencial válido ou o visto mexicano. No momento de sua entrada, ele estava com o visto americano vencido e o do Canadá não era o presencial. Ygor apresentou documento comprovando residência na Dinamarca, mas não foi suficiente para as autoridades locais.

A CBBd conseguiu contato com Ygor durante esta madrugada no Brasil e confirmou que ele voaria de volta para Billund, na Dinamarca, no voo 0686 da empresa aérea KLM. Ygor está bastante chateado com a situação e com a impossibilidade de representar o Brasil na Copa Pan-Americana por Equipes, e a CBBd segue em contato com o atleta e seus familiares para oferecer toda a ajuda necessária até seu retorno ao país onde reside".