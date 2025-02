Italo Ferreira, Filipe Toledo e Yago Dora avançam às oitavas em Abu Dhabi

Já Filipe Toledo conseguiu a segunda maior somatória do dia para vencer a décima bateria do dia. O brasileiro conseguiu 14,50 e avançou com tranquilidade. Apenas Griffin Colapinto, com 14,57, teve um placar maior.

Por outro lado, oito brasileiros disputarão a repescagem: Edgard Groggia, Miguel Pupo, Mateus Herdy, Samuel Pupo, Deivid Silva, Alejo Muniz, Ian Gouveia e João Chianca.

Resultados da primeira fase

Bateria 1

Connor O'Leaty (JAP) - 10,87

Jake Marshall (EUA) - 9,83

Edgard Groggia (BRA) - 4,96

Bateria 2