Lua de 'melda', chifre, tattoo: 20 anos do casamento de Ronaldo e Cicarelli

Dias depois, Daniela afirmou, no mesmo programa, que a história não era "bem assim". Ela afirmou que "só" quebrou um ou outro objeto durante a briga. À época, Ronaldo disse que o motivo do desentendimento foi uma "bobagem" que Daniela havia descoberto. "Só que ela levou muito a sério", afirmou.

Segundo Daniela, o motivo foi uma traição por parte de Ronaldo, a quem chamou de "cara de pau". A apresentadora comentou o caso em entrevistas pós-separação: "Tomei um chifre, peguei minhas coisas e me mandei. Estava na casa dele e o peguei teclando no computador com uma mulher, algo muito quente". O objeto quebrado por Daniela foi justamente o computador que Ronaldo utilizava no momento do flagra.

Ronaldo e Daniella Cicarelli em setembro de 2004 Imagem: Samir Baptista/Folhapress

Cerimônia exclusiva

Para celebrar o casamento, Ronaldo e Daniela escolheram o Castelo de Chantilly, no norte da França. A cerimônia para 250 convidados teria custado R$ 1,5 milhão e a noiva usou um vestido do costureiro italiano Valentino feito especialmente para a festa. A pedido da produção do evento, ninguém pode entrar com o celular, para evitar o registro de imagens do casamento.

O DJ Fat Boy Slim e a banda mexicana Maná foram as atrações musicais. O Castelo estava iluminado de azul e amarelo, especialmente para o casamento, e os convidados chegaram em vans protegidas por batedores da polícia, entrando no complexo por acessos laterais.