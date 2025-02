Fonseca pode devolver derrota mais amarga na mesma moeda em Buenos Aires

O Rio Open foi o torneio em que Fonseca deu seu cartão de visitas ao circuito do tênis. Foi a primeira competição de maior expressão em que ele avançou até as quartas, derrubando adversário do top 100 do ranking no caminho até cair para o argentino.

Navone será o terceiro da Argentina no caminho de João em Buenos Aires. Atual 47º do mundo, o argentino de 23 anos vem embalado após eliminar o dinamarquês Holger Rune, top 12 do mundo e cabeça de chave número 2 do torneio, na rodada anterior. Até agora, Fonseca bateu Etcheverry e Coria.