Veterano do UFC tem Messi e CR7 como exemplos antes de pensar em despedida

O experiente lutador desabafou que sua "fome" foi diminuindo com o tempo, mas enfatizou que agora corre para recuperá-la na reta final da carreira. Não que Durinho estivesse sem vontade ou que não quisesse mais ganhar, mas o octógono havia deixado de ser uma questão de sobrevivência, como era no começo da trajetória. Uma consequência do decorrer dos anos e das mudanças da vida, segundo ele, mas que ainda estava em seu âmago.

O lutador brasileiro Gilbert Burns, o Durinho, perdeu para Sean Brady em setembro de 2024, pelo UFC Imagem: Chris Unger/Getty

Lembro que no começo da minha carreira, toda vez que eu entrava para lutar era: 'Esse cara vai ter que me matar para ganhar'. E, aos poucos, não é que eu fui perdendo, mas foi se apagando. Eu queria ganhar do mesmo jeito, mas não com aquela fome, sabe? É uma coisa que eu estou ressignificando para voltar e querer muito. Essa vontade ali ainda existe e eu estou buscando ainda mais para terminar bem.

Durinho, ao UOL

O veterano do UFC citou Neymar como exemplo para retratar sua situação e tem Messi e CR7 como espelhos de quem se manteve no topo —tomando cuidado para não fazer nenhuma comparação. Há quatro anos, Durinho bateu na trave na disputa do cinturão dos meio-médios (até 77kg), quando foi derrotado por Kamaru Usman. Desde então, soma mais derrotas do que vitórias —três e duas, respectivamente. Ele segue no top 10 da categoria e se inspira nos jogadores de futebol para continuar em alto nível mesmo com o avanço da idade.

Eu acho que foi a vida, sabe? Acho que é a vida de todo mundo... Não querendo me comparar com ninguém, mas se você ver um Neymar, quando o moleque não era ninguém, eu acredito que era outro treino, que era outra cabeça, que era outra fome. Hoje em dia é diferente. E tem caras que já estão em outro nível, um Cristiano Ronaldo, um Messi, que chegou em outro nível e ainda tem aquela vontade.

Gilbert Burns, o Durinho, comemora vitória contra Jorge Masvidal no UFC 287 Imagem: Icon Sportswire/Icon Sportswire via Getty Images