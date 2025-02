São Paulo x Velo Clube: onde assistir e horário do jogo do Paulistão

O Tricolor deve ter time reserva contra o Velo, de olho no clássico contra o Palmeiras. O técnico Luis Zubeldía vem alternando entre titulares e reservas de olho em evitar lesões neste início de temporada.

Mesmo na liderança do grupo C com 14 pontos e chance de classificação antecipada, Zubeldía tem sido criticado nas partidas recentes. O Tricolor atuou os segundos tempos contra Red Bull Bragantino e Inter de Limeira com um jogador a mais e não conseguiu encontrar o caminho das redes.

Já o Velo Clube está dentro da zona do rebaixamento do torneio estadual com cinco pontos. A equipe só tem uma vitória no torneio, justamente contra um grande: o Santos, na quarta rodada.

São Paulo x Velo Clube -- Campeonato Paulista

Data e hora: 13 de fevereiro, às 21h30 (de Brasília)

13 de fevereiro, às 21h30 (de Brasília) Local: Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Mané Garrincha, em Brasília (DF) Transmissão: UOL Play (streaming), Nosso Futebol (streaming) e Zapping TV (streaming)

Como ativar o UOL Play na Smart TV

A plataforma é o streaming do UOL, com opções de filmes, séries e canais de TV no seu catálogo. Há dois planos disponíveis para acompanhar o Paulistão 2025 (clique aqui para assinar).