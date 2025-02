Onde vai passar Guarani x Novorizontino pelo Paulistão? Como assistir

O Guarani lidera o Grupo B, com 10 pontos. Já o Novorizontino é o segundo colocado do Grupo C, com 11 pontos.

O Bugre tenta se recuperar após a derrota no clássico com a Ponte Preta. No Moisés Lucarelli, o Guarani acabou derrotado por 2 a 0 pelo rival.

Já o Novorizontino não vence há três partidas. O Tigre vem de um empate sem gols com o Santos na primeira partida de Neymar como titular desde o retorno.

Guarani x Novorizontino -- Campeonato Paulista

Data e hora: 13 de fevereiro, às 19h30 (de Brasília)

13 de fevereiro, às 19h30 (de Brasília) Local: Brinco de Ouro, em Campinas (SP)

Brinco de Ouro, em Campinas (SP) Transmissão: UOL Play (streaming), Nosso Futebol (streaming) e Zapping TV (streaming)

Como ativar o UOL Play na Smart TV

A plataforma é o streaming do UOL, com opções de filmes, séries e canais de TV no seu catálogo. Há dois planos disponíveis para acompanhar o Paulistão 2025 (clique aqui para assinar).