Mundial de Surfe chega a Abu Dhabi após preocupação com atleta bissexual

Embora não haja registros da aplicação da pena de morte nesses casos específicos, a lei islâmica permite essa possibilidade em algumas interpretações.

Há opção?

Uma alternativa para Wright seria não disputar a etapa. No entanto, o regulamento da WSL não prevê a possibilidade de um surfista faltar a uma competição do Mundial devido a riscos à sua identidade ou segurança. Caso ela decida não comparecer sem um atestado médico, poderia ser multada em até US$ 50 mil, além de perder pontos valiosos na briga pelo seu terceiro título mundial - ela é a atual líder do ranking, já que venceu o campeonato de estreia desta temporada, em Pipeline, no Havaí.

Tyler - ou qualquer outro surfista - também não pode criticar publicamente a escolha do local ou a decisão da WSL. O contrato assinado com a entidade proíbe declarações negativas sobre o circuito e prevê multa de mais US$ 50 mil, além de uma possível suspensão.

Até o momento, a WSL não se manifestou publicamente sobre as críticas.