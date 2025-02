Jogo do Palmeiras hoje (13) pelo Paulistão: horário e onde assistir ao vivo

O Palmeiras visita a Inter de Limeira hoje (13), às 19h30 (de Brasília), no Major José Levy Sobrinho, em Limeira, pela 9ª rodada do Campeonato Paulista.

Onde assistir ao vivo? TNT (TV por assinatura) e Max (streaming).

O Palmeiras tenta se aproximar da zona de classificação para as quartas de final do Paulistão. Atual tricampeão estadual, o Verdão ocupa a terceira colocação do Grupo D, com 13 pontos.