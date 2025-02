Fonseca supera mau começo, vira sobre Coria e vai às quartas na Argentina

Jogo ficou mais equilibrado, com pontos e games mais longos. Coria voltou a ameaçar o serviço de Fonseca no sexto game, mas o brasileiro salvou dois break points e manteve a vantagem até fechar a parcial em 6/4. Nesse set, João errou menos (12) e somou mais winners (dez), enquanto Coria fez menos winners (oito) e errou mais (nove) do que na parcial anterior.

Joao Fonseca forces a third set in Buenos Aires 2-6 6-4 vs Coria! pic.twitter.com/dPtdNUllhK -- Tennis TV (@TennisTV) February 13, 2025

O jogo seguiu igual no terceiro set, e novamente foi Fonseca quem abriu vantagem. Logo no terceiro game, com uma esquerda indefensável, quebrou Coria e abriu 2/1. Depois disso, mais confiante a cada game, o brasileiro foi o senhor do jogo. Coria lutou o quanto pôde, mas não tinha golpes capazes de igualar a potência do brasileiro, que fazia a diferença. No sétimo game, Fonseca anotou outra quebra, abriu 5/2 e rumou para completar a virada.

O que ele disse

"Foi uma partida mais difícil (do que na estreia). Ontem, eu estava me sentindo melhor em quadra. Hoje, não estava me sentindo muito bem, errando bolas fáceis, um pouco mais nervoso, mas estou feliz com como lutei até o fim, com a mentalidade de ficar positivo e concentrado nas coisas boas para mudar depois do primeiro set", disse o brasileiro na entrevista pós-jogo, ainda dentro de quadra.

Em números

Depois do começou ruim, Fonseca terminou a partida com quase o mesmo número de winners e erros não forçados: 35 e 39, respectivamente. Coria, por sua vez, somou 27 e 22.