Flavinha tem cautela sobre volta às competições, mas mira 'novos objetivos'

Flavia Saraiva, aos poucos, retoma a rotina. Em recuperação de uma cirurgia no ombro direito em setembro, a ginasta, porém, sinaliza a possibilidade de voltar às competições apenas a partir do segundo semestre. Ela é uma das integrantes do grupo da seleção feminina que está em período de treinamento no Rio de Janeiro.

Estou muito bem, mas ainda não 100%. Completei cinco meses de cirurgia e estou muito feliz de poder voltar a apoiar o braço, a fazer mais coisas no ginásio. Já vemos uma luz no fim do túnel. Estou voltando a treinar aos poucos nessa recuperação. Então, as competições devem ficar só para o segundo semestre.

Flavia Saraiva

Medalhista de bronze na disputa por equipes em Paris-2024, Flavinha decreta que o pódio olímpico foi um propósito realizado, mas é uma página que já foi virada.