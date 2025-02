Transmissão ao vivo de Noroeste x São Bernardo: veja onde assistir

O São Bernardo lidera o Grupo D, com 16 pontos. O Noroeste, por sua vez, ocupa a terceira posição do Grupo C, somando sete pontos.

Bernô não vence há duas rodadas. A equipe busca a recuperação após a derrota por 2 a 0 para o Corinthians no último jogo.

O Noroeste venceu apenas na rodada de estreia. Desde então, acumulou quatro empates e três derrotas. Na última partida, o clube ficou no 1 a 1 contra o Mirassol.

Noroeste x São Bernardo -- Campeonato Paulista

Data e hora: 12 de fevereiro, às 19h30 (de Brasília)

12 de fevereiro, às 19h30 (de Brasília) Local: Dr. Alfredo de Castilho, em Bauru

Dr. Alfredo de Castilho, em Bauru Transmissão: UOL Play (streaming), Nosso Futebol (streaming) e Zapping TV (streaming)

