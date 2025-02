Transmissão ao vivo de Flamengo x Botafogo pelo Carioca: veja onde assistir

Flamengo e Botafogo medem forças hoje (12), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato carioca.

Onde assistir? O jogo será transmitido pela Band (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e Goat (Youtube).

Os clubes se enfrentaram no início do mês pela Supercopa Rei. O Flamengo venceu por 3 a 1 e ficou com o título.