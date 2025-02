São Luiz x Internacional: horário e onde assistir ao jogo pelo Gaúcho

São Luiz e Internacional entram em campo nesta quarta-feira (12), às 22h (de Brasília), no 19 de Outubro, em Ijuí (RS), em jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Gaúcho.

Onde assistir ao vivo? Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Internacional lidera o Grupo B, com 14 pontos. Do outro lado, o São Luiz é o lanterna do Grupo C, com apenas seis pontos.