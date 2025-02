Rebeca começa 2025 'tranquila' e vive ciclo olímpico 'um dia de cada vez'

"Esse está sendo o ano que estou começando muito mais tranquila que todos os anteriores". É desta forma que Rebeca Andrade define o início de 2025, após suspense sobre novos passos na carreira no ano passado. No primeiro período de treinos da seleção brasileira no ciclo para Los Angeles-2028, ela explica o que a faz sentir-se bem, mas ressalta estar vivendo "um dia de cada vez" e despista sobre o futuro.

Tudo pode acontecer. Falei que vou respeitar muito o meu corpo, os meus processos. Esse está sendo o ano que estou começando muito mais tranquila que todos os anos anteriores. Poder ter essa liberdade de fazer as coisas com calma e sentir que sou respeitada é o que me motiva e dá forças para estar aqui. É um local que me deixa feliz, que sinto um amor gigantesco e gosto de representar. O futuro a Deus pertence, não sei se ano que vem vou estar, se em 2027, em 2028... Hoje o planejamento é trabalhar firme para que consiga estar bem para o próximo [ano] e tentar a vaga olímpica.

Rebeca Andrade

Maior medalhista da história do Brasil em Olimpíadas, com seis pódios, Rebeca tem uma preocupação com a saúde do corpo — já passou por três cirurgias no joelho direito e realizou outros procedimentos. Ela integra o grupo da seleção que está em período de treinamento no CT na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. "Eu estou pensando um dia de cada vez, sentindo meu corpo. Estou conseguindo me recuperar e está indo tudo bem".