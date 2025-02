Onde vai passar Mirassol x Ponte Preta pelo Paulistão? Como assistir

O Mirassol é o vice-líder do Grupo A do Paulistão, com 16 pontos. Já a Ponte Preta está na segunda posição do Grupo D, com 15 pontos.

O Leão não vence há dois jogos e quer retomar a boa fase. Na rodada anterior, o Mirassol ficou no empate em 1 a 1 com o Noroeste.

Já a Ponte Preta chega embalada por três vitórias consecutivas, incluindo o clássico contra o Guarani. No fim de semana, a Macaca superou o Bugre por 2 a 0.

Mirassol x Ponte Preta -- Campeonato Paulista

Data e hora: 12 de fevereiro, às 19h30 (de Brasília)

12 de fevereiro, às 19h30 (de Brasília) Local: José Maria de Campos Maia, em Mirassol

José Maria de Campos Maia, em Mirassol Transmissão: Canal UOL (TV por assinatura), homepage do UOL e UOL Play (streaming), Nosso Futebol (streaming) e Zapping TV (streaming)

Como assistir ao Canal UOL

O Canal UOL está disponível nas principais operadoras de TV a cabo do país e streaming: