Monaco x Benfica: horário e onde assistir ao jogo pela Champions League

Monaco e Benfica se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 17h (de Brasília), no Estádio Loius II, em Mônaco (FRA), em jogo válido pelos playoffs da Liga dos Campeões.

Onde assistir ao vivo? Space (TV por assinatura) e Max (streaming).

O Benfica foi o 16º colocado da fase classificatória, com 13 pontos. A equipe portuguesa chegou na última rodada com chances de se classificar diretamente para as oitavas de final, mas foi derrotada pela Juventus por 2 a 0.