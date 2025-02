Fonseca empolga torcida e bate argentino na estreia em Buenos Aires

O ATP 250 é na capital argentina, mas João Fonseca fez a quadra principal do torneio portenho lembrar o Rio de Janeiro em alguns momentos. Com uma atuação sólida e agressiva do começo ao fim, o carioca de 18 anos empolgou uma animada e barulhenta torcida brasileira, fez 6/3 e 6/3 em cima do argentino Tomás Etcheverry (#44 do mundo) e venceu sua estreia no ATP 250 de Buenos Aires.

Foi a primeira partida da carreira de Fonseca no evento e, consequentemente, será sua primeira vez nas oitavas de final. Atual número 99 do mundo, ele vai enfrentar na sequência o argentino Federico Coria (#115), irmão mais novo do famoso Guillermo Coria, que derrotou o francês Hugo Gaston (#91) por 6/3 e 6/2 também nesta quarta-feira.

Como aconteceu

Os primeiros games foram equilibrados, com os sacadores levando vantagem, e o jogo foi assim até que Fonseca elevou o nível no sexto game. O brasileiro anotou o primeiro ponto com uma esquerda vencedora na paralela, chegou a um break point com uma direita indefensável e, com outra esquerda que Etcheverry não conseguiu devolver, chegou à quebra, abrindo 4/2.