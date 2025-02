Everton x Liverpool: horário e onde assistir ao jogo pelo Campeonato Inglês

Everton e Liverpool se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 16h30 (de Brasília), no Goodison Park, em Liverpool (ING), em jogo válido pelo Campeonato Inglês.

Onde assistir ao vivo? ESPN (TV por assinatura) e do Disney+ (streaming — de acordo com as condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Liverpool lidera a Premier League com 56 pontos, seis a mais que o vice-líder Arsenal. Os Reds ainda têm um jogo a menos que o vice-líder e perdeu apenas uma partida na competição.