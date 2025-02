Assistir Corinthians x Santos ao vivo com imagens: onde vai passar

O Corinthians segue com boa campanha no Paulistão, liderando o Grupo A com 22 pontos. O Timão chega embalado após sete vitórias em nove jogos e uma boa atuação contra o São Bernardo.

Já o Santos ocupa a terceira posição do Grupo B, com nove pontos. O Peixe vive uma fase instável, com apenas uma vitória nos últimos sete jogos e vindo de um empate diante do Novorizontino.

Corinthians x Santos -- Campeonato Paulista

Data e hora: 12 de fevereiro, às 21h35 (de Brasília)

12 de fevereiro, às 21h35 (de Brasília) Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Neo Química Arena, em São Paulo Transmissão: UOL Play (streaming), Record (TV aberta), CazéTV (Youtube), Nosso Futebol (streaming) e Zapping TV (streaming)

Como ativar o UOL Play na Smart TV

A plataforma é o streaming do UOL, com opções de filmes, séries e canais de TV no seu catálogo. Há dois planos disponíveis para acompanhar o Paulistão 2025 (clique aqui para assinar).