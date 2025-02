Quem é Etcheverry, rival de João Fonseca no ATP 250 de Buenos Aires

Tomás Martín Etcheverry é mais conhecido por Tomy e começou a jogar tênis com apenas cinco anos de idade. Ele tem Novak Djokovic e o próprio Del Potro como ídolos e possui um cachorro chamado Roland Garros, tradicional Grand Slam francês.

Tomy nunca enfrentou João Fonseca, mas é pedra no sapato de Thiago Wild. Eles já se enfrentaram seis vezes ao longo da carreira, com o argentino levando a melhor em cinco delas -uma dela nos Jogos Olímpicos de Paris, pela primeira fase.

27º do mundo e quartas de final de Roland Garros

Tomy estreou no circuito da ATP em 2021 e viveu o seu melhor momento na carreira em 2023, quando fez duas finais do circuito e alcançou as quartas de final de Roland Garros. Na ocasião, ele foi derrotado pelo russo Alexander Zverev após passar por nomes como o croata Borna Coric e o japonês Yoshihito Nishioka.

A melhor posição alcançada por Etcheverry no ranking mundial do tênis foi o 27º lugar, em fevereiro de 2024. Ele soma 69 vitórias e 76 derrotas ao longo da carreira e já acumulou prêmios no valor de US$ 4.090.887.