Atlético-MG x Itabirito: horário e onde assistir ao jogo pelo Mineiro

Atlético-MG e Itabirito entram em campo hoje (12), às 19h45 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Mineiro.

Onde assistir ao vivo? O Premiere (pay-per-view) transmite. O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Galo é o vice-líder do Grupo A com 13 pontos, a mesma pontuação do líder Tombense. O time dirigido por Cuca, porém, fica atrás por ter uma vitória a menos.