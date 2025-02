Onde vai passar Botafogo x RB Bragantino pelo Paulistão? Como assistir

O Botafogo-SP é o terceiro colocado do Grupo A, com sete pontos. Já o Red Bull Bragantino é o quarto colocado do Grupo B, com oito pontos.

O Pantera vem de dois jogos sem perder. A equipe de Ribeirão Preto venceu o Velo Clube por 1 a 0 na rodada anterior.

O Red Bull Bragantino também não perde há dois jogos. No fim de semana, o Massa Bruta superou o São Paulo por 1 a 0.

Botafogo-SP x Red Bull Bragantino -- Campeonato Paulista

Data e hora: 11 de fevereiro, às 20h (de Brasília)

11 de fevereiro, às 20h (de Brasília) Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto

Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto Transmissão: UOL Play (streaming), TNT (TV por assinatura), Max (streaming), Nosso Futebol (streaming) e Zapping TV (streaming)

Como ativar o UOL Play na Smart TV

A plataforma é o streaming do UOL, com opções de filmes, séries e canais de TV no seu catálogo. Há dois planos disponíveis para acompanhar o Paulistão 2025 (clique aqui para assinar).