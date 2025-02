Manchester City x Real Madrid: onde assistir ao jogo pela Liga dos Campeões

As duas equipes se enfrentaram nas últimas três edições, com duas classificações do Real e uma do City. Coincidentemente, o vencedor do duelo terminou como campeão do torneio.

Pelo Espanhol, o Real vem de um empate em 1 a 1 no clássico com o Atlético de Madrid. Já a equipe comandada por Guardiola venceu o Leyton Orient por 2 a 1, em duelo pela Copa da Inglaterra.

Manchester City x Real Madrid -- Liga dos Campeões