A mineira batizada 'para vencer' que fez dobradinha no Aberto da Austrália

Ela nasceu de seis meses — a bolsa da mãe havia estourado quando a gestação tinha apenas quatro —, e ficou quase um ano em uma incubadora. Ela, posteriormente, foi diagnosticada com artrogripose congênita, e tem apenas 10% da força nas pernas.

Atual líder do ranking mundial Júnior, ela conquistou o ouro na chave individual e de duplas em Melbourne, se tornando um dos destaques do Grand Slam realizado no mês passado.

Irmã caçula em uma família de cinco filhos — ela tem quatro irmãos mais velhos —, a atleta conta que viveu uma "montanha-russa" na Austrália: ela imaginou que estava eliminada após a derrota na rodada inicial.

Normalmente, nas competições todos contra todos, não tem uma final. Leva o título quem vencer os três jogos. Eu perdi na primeira rodada e achei que tinha acabado para mim. Foi uma frustração enorme. Passei a olhar para o segundo jogo pensando em ser, ao menos, vice-campeã, mas o Léo [Botija] me chamou e falou que se eu ganhasse, estaria na final. Eu fui dormir leve e pensei: 'Isso aqui é meu'. De fato, consegui colocar em prática o que treinei.

Vitória

Na decisão, a tenista bateu a norte-americana Sabina Czauz por 2 sets a 1, de virada, após superar um 6/0, "pneu" no jargão do tênis, no primeiro set. "Tiveram altos e baixos na final [individual], de psicológico também. Eu iniciei tomando 6/0, e acho que o que fez a diferença ali foi o incentivo do Léo, que me puxou o tempo todo. No terceiro set, tinha certeza que aquele jogo seria meu".

No dia anterior, a brasileira tinha chegado ao topo do pódio nas duplas, em parceria com a belga Luna Gryp. "Jogamos esse jogo felizes, leves. Até ali, eu só pensava que não podia fazer igual ao primeiro jogo [quando perdeu], e estava colocando uma pressão grande. Esse jogo em dupla serviu para quebrar esse pensamento e dar mais confiança".