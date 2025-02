Transmissão ao vivo de Sampaio Corrêa x Vasco: veja onde assistir

O Vasco busca reencontrar o caminho das vitórias no Campeonato Carioca após dois tropeços consecutivos - uma derrota para o Fluminense e um empate com o Volta Redonda. A equipe comandada por Fábio Carille não deverá contar com Philippe Coutinho, que sofreu um leve edema no músculo adutor da coxa esquerda.

Já o Sampaio Corrêa chega embalado e tenta conquistar sua terceira vitória seguida. O time vem de triunfos sobre Madureira e Bangu e quer manter a boa fase.

Sampaio Corrêa x Vasco -- Campeonato Carioca 2025