UFC: Gigante brasileiro que estreou com nocaute de 35s está invicto no MMA

Talisson Teixeira derrotou Arthur Lopes no Dana White's Contender Series Imagem: Chris Unger/Getty

É um nocauteador nato, está invicto e ainda não viu o 2º round em nenhuma de suas lutas no MMA. Ele venceu seus oito combates até então, sete via nocaute, e todos no assalto inicial. É faixa preta de jiu-jítsu e grau preto no muay thai, mas começou na trocação há aproximadamente quatro anos.

Precisou de apenas 35 segundos no UFC 312 para vencer na sua estreia e ainda faturou R$ 290 mil (US$ 50 mil). Ele apagou Justin Tafa sem grandes dificuldades e ganhou o bônus de performance da noite.

Xicão tem uma tatuagem de aranha no peito. Ele também tem outros desenhos espalhados pelo corpo, como um dragão chinês na lateral do tronco.