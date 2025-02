Super Bowl: Eagles dão aula em Mahomes, esmagam Chiefs e faturam bi da NFL

Foi o segundo título da história dos Eagles no Super Bowl. A equipe já havia conquistado o principal evento de futebol americano do mundo na edição de 2017, quando superou o New England Patriots por 41 a 33.

Como foi o 1° tempo?

O kick off foi dado às 20h41, e o duelo começou com tentativas frustradas dos Eagles. Saquon Barkley foi completamente travado e, com portas fechadas, pouco conseguiu fazer.

Jogadores dos Eagles comemoram durante jogo contra os Chiefs no Super Bowl Imagem: Emilee Chinn/Getty Images

O time da Filadélfia anotou o primeiro touchdown do Super Bowl a 6:30 do fim do primeiro quarto. Jalen Hurts caprichou no passe para Jahan Dotson, que caiu na linha de uma jarda. Na sequência, o próprio Hurts avançou e decretou o 6 a 0 — de quebra, Jake Elliott converteu extra point e fez o 7 a 0.

O segundo quarto começou quente e com interceptação providencial dos Chiefs. Pressionado, Hurts precisou forçar um passe e viu Bryan Cook interromper a jogada.