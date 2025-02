Super Bowl vê namorado de Taylor Swift apagado e Serena em treta de rappers

O amasso dos Eagles sobre os Chiefs no Super Bowl 59 contou com outras surpresas no gramado do Superdome, tanto na partida quanto durante o show do intervalo comandado por Kendrick Lamar.

O que aconteceu

Travis Kelce, astro dos Chiefs e namorado da estrela do pop Taylor Swift, teve atuação mais do que apagada. O tight end —espécie de recebedor que também costuma bloquear na linha ofensiva— registrou apenas 39 jardas em quatro recepções, sendo quepraticamente só foi acionado depois da metade da partida, quando seu time já perdia por 27 pontos de diferença. Do campo, ele ainda viu a namorada Taylor ser vaiada ao aparecer no telão do estádio.

O camisa 87, maior ameaça aérea da equipe, foi um dos retratos da noite tímida da equipe de Kansas City, junto do quarterback Patrick Mahomes. Kelce terminou a temporada como líder no time em passes e jardas recebidas, mas pouco conseguiu fazer durante a final da temporada. Os Chiefs só "acordaram" no último quarto, quando anotaram 16 de seus 22 pontos no chamado "garbage time", mas já era tarde demais, com os Eagles terminando com 40.