São Paulo x Inter de Limeira: onde assistir ao jogo pelo Paulistão

O São Paulo é o líder do Grupo C do Paulistão, com 13 pontos somados. O Tricolor vem de uma derrota diante do Red Bull Bragantino por 1 a 0.

O técnico Luiz Zubeldía deve entrar com o time titular depois de poupar na rodada anterior. Alguns atletas considerados titulares como Calleri, Luciano, Oscar e Alisson entraram em campo diante do Bragantino, mas apenas no segundo tempo.

A Inter de Limeira está na lanterna do Grupo A, com 5 pontos, e ainda busca a primeira vitória no Paulistão. Na última vez que entrou em campo, o Leão foi derrotado pela Portuguesa por 2 a 0.

São Paulo x Inter de Limeira

Data e hora: 10 de fevereiro, às 21h30 (de Brasília)

10 de fevereiro, às 21h30 (de Brasília) Local: Mané Garrincha, em Brasília

Mané Garrincha, em Brasília Transmissão: UOL Play (streaming), Nosso Futebol (streaming), Zapping TV (streaming) e CazéTV (YouTube)

Como ativar o UOL Play na Smart TV

A plataforma é o streaming do UOL, com opções de filmes, séries e canais de TV no seu catálogo. Há dois planos disponíveis para acompanhar o Paulistão 2025 (clique aqui para assinar).