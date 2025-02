Quem é Natinha, jogadora de vôlei que descobriu traição em viagem surpresa

Natália Araújo, 27, ganhou centenas de comentários de apoio após descobrir uma suposta traição do namorado. A jogadora de vôlei, que hoje atua pelo Praia Clube, de Minas Gerais, viajou até o Rio de Janeiro para fazer uma surpresa para o companheiro, João Pedro. Mas a ideia acabou em drama na vida da atleta, que teria descoberto uma infidelidade do rapaz.

Chorando muito, ela abriu uma live na tarde de domingo (9) para contar sobre a descoberta para seus seguidores. Cortes da revelação — que não ficou salva no perfil de Natália— acabaram viralizando após posts de outras pessoas.

Quem é a atleta?

"Cria" de projeto em Guarulhos. Natália Araújo, mais conhecida como Natinha, nasceu na cidade da Região Metropolitana de São Paulo. Ela deu seus primeiros passos no vôlei no Projeto Aprov Guaru, formador de atletas. No início do ano ela voltou a visitar as quadras em que cresceu e afirmou ser "madrinha" do projeto.