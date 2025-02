Rio de Janeiro manda comitiva ao Super Bowl por jogo da NFL na cidade

Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes enviou comitiva aos EUA para tentar sediar novamente um confronto da NFL no Brasil.

O que aconteceu

Eduardo Paes enviou o vice-prefeito Eduardo Cavaliere e Guilherme Schleder, secretário de esportes, aos EUA, no último sábado. A dupla abriu conversas com Roger Goodell, presidente da NFL, para tratar sobre o assunto, enquanto os três aparecem em foto publicada pelo prefeito, no X.

A ideia é de trazer o confronto para o Rio de Janeiro, após duelo realizado em São Paulo, em 2024. O confronto seria o segundo jogo da NFL a ser sediado no país, após Philadelphia Eagles e Green Bay Packers em setembro do ano passado, na Neo Química Arena.