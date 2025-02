Onde vai passar São Paulo x Inter de Limeira pelo Paulistão? Como assistir

O UOL Play trará 7 dos 8 jogos de cada rodada do Paulistão 2025. É o streaming do UOL, com filmes, séries, canais de TV, esportes, notícias e documentários para você assistir quantas vezes quiser dentro do plano que escolher — sem qualquer tipo de anúncio.

O São Paulo é o líder do Grupo C do Paulistão, com 13 pontos. Já a Inter de Limeira está na lanterna do Grupo A, com cinco pontos.

O técnico Luis Zubeldía deve entrar com o time titular depois de poupar na rodada anterior. O Tricolor vem de uma derrota diante do Red Bull Bragantino por 1 a 0.

A Inter de Limeira ainda busca a primeira vitória no Paulistão. Na última vez que entrou em campo, o Leão foi derrotado pela Portuguesa por 2 a 0.

São Paulo x Inter de Limeira -- Campeonato Paulista 2025