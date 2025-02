João Fonseca cai em 'pegadinha' na Argentina e autógrafo vira 'compromisso'

Estreia no ATP 250 de Buenos Aires

João Fonseca, 98º no ranking mundial, começa sua temporada no ATP 250 de Buenos Aires nesta terça-feira (11). Ele vai enfrentar Tomás Martín Etcheverry, 40º colocado.

Depois do torneio na Argentina, Fonseca se prepara para jogar em casa no Rio Open, ATP 500, que acontece no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro, a partir de 17 de fevereiro.

Se avançar, João Fonseca enfrentará adversários difíceis como Holger Rune, 15º do ranking, e Alexander Zverev, 2º colocado. Ambos também jogarão no Rio Open após o torneio de Buenos Aires.