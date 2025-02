Vira-casaca? Taylor Swift vive dilema em torcida por namorado no Super Bowl

O tight end cravou à BBC: a amada vai torcer para a equipe de Kansas — mesmo com os familiares apoiando o outro lado.

Eu sei que o pai dela é torcedor dos Eagles, mas ela vai ser Chiefs desta vez, com certeza Travis Kelce, tight end dos Chiefs, sobre torcida de Taylor Swift

Taylor é uma das presenças mais aguardadas nas tribunas do estádio Caesars Superdome. O local será palco do duelo que define o campeão da temporada de 2024 do maior torneio de futebol americano do mundo.

Vai virar casamento?

Há rumores de que o relacionamento de Taylor e Kelce pode evoluir para um casamento: o jogador estaria pensando em fazer o pedido à amada durante o Super Bowl.

As especulações chegaram, inclusive, a sites de apostas internacionais. Há bets relacionadas à iniciativa disponíveis aos clientes.