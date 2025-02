Transmissão ao vivo de Botafogo x Madureira: veja onde assistir

Botafogo e Madureira se enfrentam hoje (9), às 16h (de Brasília), no Kleber Andrade, em Cariacica (ES), em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Carioca.

Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pela Band (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e Canal Goat (Youtube).

O Botafogo é o quarto colocado, com 12 pontos, e está na zona de classificação para as semifinais. Já o Madureira está na nona posição, com 9 pontos.