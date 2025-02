Que horas é o show de Kendrick Lamar no Super Bowl 2025? Veja onde assistir

A transmissão do Super Bowl 59 tem potencial para quebrar recordes de audiência na televisão dos Estados Unidos. De acordo com a CNBC e a Variety, mais de dez comerciais foram vendidos por um valor recorde de US$ 8 milhões (cerca de R$ 46,4 milhões na cotação atual) cada. Na edição anterior, anúncios de 30 segundos foram comercializados por aproximadamente US$ 7 milhões (R$ 40,6 milhões).

Show do intervalo do Super Bowl LIX - Kendrick Lamar e SZA