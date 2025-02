Onde vai passar Corinthians x São Bernardo? Como assistir ao vivo

O Timão vive grande fase, com 13 vitórias nos últimos 15 jogos, mas vem de um empate no clássico contra o Palmeiras. Apesar disso, o resultado foi valorizado, já que a equipe de Ramón Díaz jogou boa parte do segundo tempo com um a menos e ainda contou com Hugo defendendo um pênalti cobrado por Estevão nos acréscimos.

O São Bernardo, por sua vez, viu sua sequência de três vitórias seguidas ser interrompida na rodada passada. Jogando em casa, o Bernô ficou no empate por 1 a 1 contra o Novorizontino e agora tenta retomar o caminho dos triunfos.

Corinthians x São Bernardo -- Campeonato Paulista